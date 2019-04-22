2019-04-22T12:03:04+03:00
Политика

Депутаты-коммунисты в Госдуме выступили против новых способов искажения результатов выборов

Они выступили против цифровизации избирательных участков
Иван ЕГОРОВ
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Николай ОсадчийНиколай Осадчий
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В Государственной Думе рассмотрен и принят в первом чтении проект федерального закона, позволяющий в ходе региональных выборов создавать в Москве так называемые «цифровые» избирательные участки.

По утверждению авторов законопроекта, группы депутатов от «Единой России», такое нововведение поможет избирателям, которые в день голосования находятся за пределами своих регионов, принять участие в выборах. Тем самым будто бы поднимется показатель явки.

Эти предложения вызвали сомнения и возражения депутатов фракции КПРФ, которые говорили о том, что данная затея бессмысленная, поскольку в законе отсутствует понятие «порог явки», то есть выборы могут состояться при любом количестве избирателей. Никакой «прозрачности и честности» в ходе выборов при таком способе голосования не прибавится.

— Если выборы проводятся в регионах, в краях и областях России, а цифровые участки будут, согласно законопроекту, образованы в Москве, то каким образом будут обеспечены возможности общественного контроля, как смогут выполнять свои функции общественные наблюдатели на всех этапах голосования, в процессе голосования, при подведении его итогов, при подсчете голосов? Поясните, каков механизм, – поставил, в частности, вопрос депутат Н.И. Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ.

Вразумительных, конкретных ответов на поставленные вопросы, кроме отсылок к тому, что в действующем законодательстве права наблюдателей прописаны, депутаты-коммунисты не получили. И потому дружно проголосовали против законопроекта, считая, что он создаст новые возможности для получения искусственных результатов голосования, для фальсификаций – в условиях, когда рейтинг и реальная поддержка партии «Единая Россия» становятся все ниже и меньше. Однако закон был принят голосами парламентского большинства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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