2019-04-22T12:36:30+03:00
Происшествия

Спасатели вывели из леса пятерых заблудившихся в Геленджике

Жители Кабардинки не смогли найти дорогу домой
Евгения ОСТРАЯ
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Помощь медиков потерявшимся не потребовалась. Фото: «Кубань-СПАС»Помощь медиков потерявшимся не потребовалась. Фото: «Кубань-СПАС»
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ЧП произошло в субботу, 20 апреля. Семья из четырех человек, в числе которых были дети 6 и 10 лет, а так же их родственник отправились к морю. Их целью был корабль "Рио", севший на мель у села Кабардинка.

- Молодежь гуляли до темноты, а когда пришло время возвращаться назад, отправились не той дорогой, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе «Кубань-СПАС». - А потом и вовсе заблудились.

Так любопытные сельчане плутали до поздней ночи, не имея возможности даже позвонить - за время их пешей прогулки мобильные телефоны разрядились. Благо, когда они не вернулись с прогулки, тревогу забила сестра одного из участников группы. Она позвонила спасателям и сообщила направление, куда нужно отряду необходимо двигаться.

На место происшествия выехали сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Обнаружить горе-путешественников им удалось только через полтора часа в лесу. Семья развела костер без надежды выбраться.

Спасатели вывели их из леса и усадили в машину. Помощь медиков им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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