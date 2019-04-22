На водителя BMW, устроившего смертельное ДТП со скорой в Крымском районе, завели уголовное дело
Следователи ОМВД по Крымскому району возбудили уголовное дело против водителя BMW, столкнувшегося со скорой помощью в воскресенье, 21 апреля.
- Ему инкриминируют "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Максимальное наказание по этой статье - до семи лет лишения свободы.
2 человека погибли в аварии со «скорой помощью» в Краснодарском крае.
Напомним, трагедия случилась возле хутора Аккерменка в 17:30 на трассе Крымск – Джигинка в воскресенье, 21 апреля. На месте от полученных травм погибли водитель скорой и пассажирка внедорожника. Позже в больнице скончалась 30-летняя фельдшер.
Известно, что иномарка выехала на встречку и со всей мочи врезалась в карету скорой помощи. Водитель внедорожника получил незначительные травмы. А медики скорой на вызов так и не доехали.
ИСТОЧНИК KP.RU