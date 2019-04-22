2019-04-22T13:11:08+03:00
Происшествия

На водителя BMW, устроившего смертельное ДТП со скорой в Крымском районе, завели уголовное дело

В аварии погибли трое - водитель скорой помощи, фельдшер и пассажир иномарки
Ева Мур@kp_kuban
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В скорой погибли все. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюВ скорой погибли все. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Следователи ОМВД по Крымскому району возбудили уголовное дело против водителя BMW, столкнувшегося со скорой помощью в воскресенье, 21 апреля.

- Ему инкриминируют "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Максимальное наказание по этой статье - до семи лет лишения свободы.

2 человека погибли в аварии со «скорой помощью» в Краснодарском крае.

Напомним, трагедия случилась возле хутора Аккерменка в 17:30 на трассе Крымск – Джигинка в воскресенье, 21 апреля. На месте от полученных травм погибли водитель скорой и пассажирка внедорожника. Позже в больнице скончалась 30-летняя фельдшер.

Известно, что иномарка выехала на встречку и со всей мочи врезалась в карету скорой помощи. Водитель внедорожника получил незначительные травмы. А медики скорой на вызов так и не доехали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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