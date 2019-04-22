В Кущевском районе местный житель подозревается в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-22T13:27:34+03:00

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В Кущевском районе по подозрению в убийстве задержали 50-летнего местного жителя. Известно, что в пьяной драке он убил своего 55-летнего товарища стулом.

Трагедия произошла 16 апреля в одном из домов на улице Красной в станице Кисляковской. 50-летний мужчина пришел в гости к своему 55-летнему знакомому. Вместе они крепко выпили, а потом повздорили, как водится, из-за мелочи.

- Хозяин дома оскорбил гостя, а тот, не стерпев накинулся на товарища со стулом. Он несколько раз ударил обидчика, а потом ушел из дома, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Безжизненное тело хозяина дома нашли только 18 апреля, когда к нему в дом пришли родственники. Они и сообщили о страшной находке в полицию.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Ведется следствие и необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU