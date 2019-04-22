2019-04-22T14:04:02+03:00
Происшествия

На Кубани мужчине, задушившему из ревности свою жену, дали 8,5 лет строгача

Он пытался представить преступление как суицид
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Крымскому "отелло" - Геннадию Линеву - дали 8,5 лет колонии строгого режима. Он задушил свою 40-летнюю жену, когда заподозрил ее в связи с другим мужчиной. Но когда понял, что натворил, попытался замаскировать преступление под самоубийство супруги.

- В суде вина Линева была доказана, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Жену он задушил, когда та прилегла отдохнуть ночью, 23 ноября 2018 года. А потом сам сообщил в полицию, что супруга якобы покончила с собой, изображая при этом убитого горем мужа.

Однако причастность его к гибели женщины доказать все-таки удалось.

Суд приговорил Геннадия Линева к колонии строгого режима сроком на 8,5 лет. Как только решение суда вступит в законную силу, мужчина отправится к месту отбывания заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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