2019-04-22T17:13:38+03:00
Общество

На Кубани родителям приемных детей будут выплачивать по 300 тысяч рублей

Тем, кто возьмет на воспитание ребенка-инвалида, полагается пособие в полмиллиона
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Краснодарском крае приняли новый закон, по которому родителям приемных детей будут выплачивать единовременное пособие. Суммы на эти цели выделены колоссальные - 234 млн рублей до 2021 года.

- Люди, решившие взять на воспитание ребенка-инвалида получат полмиллиона, остальные - по 300 тысяч рублей, - цитирует пресс-служба администрации слова главы региона Вениамина Кондратьева. - Ежегодно на Кубани усыновляют 260 детей, поэтому эти семьи должны чувствовать поддержку.

Важно, что единовременное пособие будет выдаваться только по прошествии трехлетнего срока пребывания приемного ребенка в семье. Таким образом власти Краснодарского края пытаются предотвратить разного рода мошенничества и злоупотребления. От приемных родителей ждут настоящей любви и заботы о детях, которым итак выпало слишком много испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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