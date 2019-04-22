2019-04-22T14:49:31+03:00
Общество

В Краснодарском крае запретили многоэтажное строительство у моря

Здания разрешено возводить только дальше 500 метров от береговой линии
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На 22-й сессии кубанского парламента депутаты проголосовали за запрет строительства высотных домов менее чем за 500 метров от линии моря. Ранее это расстояние ограничивалось 300 метрами.

- Согласно принятому документу, на расстоянии полукилометра от береговой линии высота зданий должна быть ограничена 20 метрами. Данный запрет не распространяется на объекты курортной инфраструктуры, производственные и сельскохозяйственные, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Данный законопроект направлен, в первую очередь, на развитие курортной инфраструктуры. Он позволит обеспечить свободный доступ к пляжам, а также не превращать прибрежные территории кубанских курортов в спальные районы. Новый закон коснется 10 муниципалитетов Азово-Черноморского побережья – Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского и Щербиновского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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