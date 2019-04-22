Представители «ТНС энерго Кубань» и ХАСЭ Адыгеи по вопросам комиссионной ставки «Почты России»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-22T15:28:42+03:00

Вопросы завышенного размера комиссии, взимаемой УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России» с потребителей электроэнергии в Адыгее — обсудили за круглым столом все заинтересованные стороны

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В рабочей встрече приняли участие Председатель Государственного Совета — ХАСЭ РА Владимир Нарожный, Министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, председатель парламентского комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Олег Картамышев, руководитель УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России» Антонина Полухина, директор Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Вячеслав Дауров, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Кубань» Светлана Топкарян, начальник Управления государственного регулирования цен и тарифов РА Олег Комисаренко.

Ключевым вопросом встречи стало обращение гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона, отправленное в Госсовет ХАСЭ РА, суть которого состоит в просьбе о содействии во внесении корректировок в политику ценообразования и снижения комиссионной ставки на обслуживание потребителей электроэнергии «Почтой России».

— Как видно из обращения, сложившееся положение о дисбалансе должно быть обязательно разрешено. Думаю, что мы отдаем себе отчет в том, что безвыходных ситуаций не бывает и сообща надо прийти к единому мнению, — сказал Председатель Государственного Совета — ХАСЭ РА Владимир Нарожный.

Директор Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Вячеслав Дауров и заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Кубань» Светлана Топкарян, обращаясь к депутатам, пояснили, что размер комиссии, взимаемой УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России» составляет 3,3% без учета НДС, что кратно превышает средний размер, сложившийся на рынке аналогичных услуг в других субъектах. В настоящее время в рамках договорных обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» оплачивает «Почте России» 3,3 % комиссионного вознаграждения, которые сейчас на потребителях не отражаются. Но фактические расходы ресурсоснабжающей организации на эти цели не совпадают с запланированными, что привело руководство компании к вопросу о расторжении договора с УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России».

Представители ПАО «ТНС энерго Кубань» неоднократно встречались с представителями «Почты России», направляли письма, предложения по выходу из сложившейся ситуации, но все обращения не повлекли за собой конструктивных решений.

В энергосбытовой компании обеспокоены тем, что в случае расторжения договора могут пострадать потребители. В сельской местности отсутствуют альтернативные пункты приема платежей, а так как плательщиками являются в основном жители преклонного возраста, то вся эта ситуация усложнит им способ оплаты за электроэнергию, они будут вынуждены для оплаты потребленного ресурса ехать в районные центры. Тем самым руководство ПАО «ТНС энерго Кубань» обращается к органам власти республики с просьбой оказать содействие в поиске и выработке совместных путей решения обозначенной проблемы.

Министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Анзаур Куанов вместе с присутствующими проанализировал и дал оценку сложившейся ситуации. Он порекомендовал руководству УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России» рассмотреть возможность уменьшения размера процента взыскания комиссии на оплату электроэнергии.

— Руководство республики всегда шло навстречу вашей организации в решении различных проблем, думаю, что наше сотрудничество продолжится. Необходимо мотивированно пояснить руководству «Почты России» те актуальные вопросы, которые мы рассмотрели, найти административные ресурсы для положительного их решения, что должно благоприятно отразиться на гражданах, — сказал Анзаур Куанов.

В свою очередь гарантирующий поставщик электроэнергии — ПАО «ТНС энерго Кубань» пообещал усилить проводимую информационную работу среди населения об использовании интернета (онлайн-сервисов компании) для оплаты коммунальных услуг.

Участники встречи пришли к общему мнению, что руководитель УПФС Республики Адыгея — ФГУП «Почта России» Антонина Полухина в ближайшее время обозначит перед своим руководством вопросы, связанные со снижением размера комиссии, а при необходимости депутаты Госсовета — ХАСЭ РА готовы в рамках правового поля и предоставленных им полномочий оказать содействие в решении данного вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU