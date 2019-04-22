2019-04-22T15:45:07+03:00
Общество

Молодежная «Большая четверка» вновь соберется в Краснодаре

Ежегодный образовательный форум пройдет 26 апреля
Максим ОСОКИН
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Фото: Управление по делам молодёжи КраснодараФото: Управление по делам молодёжи Краснодара
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В Краснодаре в 4-й раз пройдет один из крупнейших образовательных форумов на Кубани «Большая четверка». Мероприятие стартует 26 апреля в 12.00 в Молодёжном центре по адресу ул. Сормовская, 12/11.

- Ежегодно на форуме рассказывают о тенденциях молодёжной политики Краснодара. В 2019-м году он посвящен четырём новым проектам. Они направлены на то, чтобы дать возможность молодежи заявить о себе и реализовать свой потенциал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Один из проектов - «СпортФест» - уже стартовал. Он представляет собой игры, квесты и интеллектуально-спортивные состязания под открытым небом в разных местах города. Также будет реализован проект для тех, кто мечтает показать себя в предпринимательской деятельности - «Бизнес-старт 2019». «Проф-старт 2019» поможет молодым людям сориентироваться в профессиональной среде. Также предусмотрен проект для волонтеров - «Вектор движение».

Одним из самых зрелищных мероприятий форума станет граффити фестиваль «Spring south fest». Во дворе молодежного центра 16 художников «забомбят» одно большое полотно, состоящее из нескольких рисунков, на 60 метрах бетонной стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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