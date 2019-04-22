Крымск и Темрюк стали «Городами воинской доблести»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-22T16:16:19+03:00

Такое звание городам присвоили на очередной сессии ЗСК

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В Краснодаре прошла 22-я сессия Законодательного собрания Кубани. Парламентарии, помимо прочего, рассмотрели вопрос о присвоении Темрюку и Крымску почетного звания «Город воинской доблести».

- Данное предложение поступило от краевого оргкомитета «Победа». Оно предполагает присвоение Темрюку и Крымску почетного звания за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В итоге, данное предложение было принято. стоит отметить, что в ближайшее время документы на присвоение высокого звания "Станица воинской доблести" намерена подать инициативная группа из Кущевской.

Напомним, решение о присвоении кубанским населенным пунктам почетных званий – «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» депутаты ЗСК приняли в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU