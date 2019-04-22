Мать пропавшего на Кубани серфингиста просит краснодарцев о помощи

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-22T16:57:52+03:00

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30-летний житель Ставропольского края Иван Предместин пропал в море 19 августа 2018 года в станице Благовещенской на Бугазской косе. Его длительные поиски результатов не дали. Между тем, матери пропавшего молодого человека Наталье Предместиной в апреле стали поступать сообщения в соцсетях от жителей Краснодара. Они сообщали, что видели похожего на ее сына мужчину на улицах краевого центра.

- Одна из девушек написала мне, что молодой человек, очень похожий на Ивана спрашивал у нее, как добраться до Ставропольской трассы. При этом не мог назвать своего имени, - рассказала Наталья Предместина.

Мать пропавшего отметили, что ее сына могли видеть на улице Ставропольской, Фурманова, Ким, Вишняковой, Таманской. Она просит жителей Краснодара, кто встретит ее сына, по возможности не отпускать его и дождаться приезда полиции.

Приметы Иван Предместин: рост — примерно 165 см, темно-русые волосы, голубые глаза, родинка между лопаток. В момент пропажи на нем могла быть серебряная цепочка с крестиком.

Всех, кто видел парня, просят позвонить в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU