Этнографический комплекс «Атамань» откроется 4 мая

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-22T17:12:15+03:00

Каждый день в мае здесь будут ждать гостей. Фото: atamani.ru

Изменить размер текста: A A

Казачья станица "Атамань" открывает сезон. 4 мая на территории этнографического комплекса пройдет первый фестиваль этого сезона - "Атамань встречает гостей".

По традиции в программе торжественное открытие в 12.00 начнется парадом муниципальных образований края, параллельно на главной станичной сцене будут петь и плясать лучшие творческие коллективы Краснодарского края.

- После большого праздничного концерта начнется фолк-дискотека с розыгрышем призов, - анонсируется на сайте "Атамани".

Следующим фестивалем после открытия сезона в "Атамани" будет "Тэщины пирожэчкы" только 25 мая. Зато все майские праздники здесь будут собирать гостей на просмотр фильмов, пение песен и, конечно, гуляния по станице.

Надо сказать, что до конца апреля со среды по воскресенье комплекс работает в парковом режиме с 10.00 до 17.00. Выходные у станичников - понедельник и вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU