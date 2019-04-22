Организаторов кубанских ярмарок и рынков накажут рублем за плохую работу

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-22T17:44:02+03:00

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Депутаты ЗСК Краснодарского края рассмотрели сегодня новый законопроект, который разработали в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Он предусматривает, в частности, административную ответственность в отношении организаторов ярмарок и рынков за нарушение краевого законодательства. Нарушителям грозит штраф в размере от 30 до 300 тысяч рублей.

- Сейчас все требования, предъявляемые к организаторам торговых площадок, прописаны в краевом законе и нескольких постановлениях губернатора. В документах, помимо информации об обеспечении безопасности граждан, содержаться нормативы, касающиеся планировки ярмарок, заключения договоров о предоставлении торгового места и продажи продукции.

Стоит отметить, что все эти правила действуют в регионе уже давно, но ответственность за их нарушение не предусматривалась. Так что организаторы торговых площадок могли не утруждать себя соблюдением указанных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU