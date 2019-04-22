В «Орленке» состоится олимпиада «Цифровая Россия»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-22T17:57:44+03:00

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24 апреля во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоится церемония открытия проектной Олимпиады «Цифровая Россия».

Мероприятие пройдет в Центре инноваций SAP Next-Gen Lab, где гостям презентуют интерактивный стенд «Цифровая Россия» – подарок «Орлёнку» от компании SAP. С его помощью дети будут работать над проектами Олимпиады. В качестве почётных гостей подтвердили своё участие генеральный директор SAP Labs CIS Андрей Биветски , директор глобального академического сообщества SAP Leonardo и Университетского Альянса SAP в России, СНГ, Италии Игорь Белоусов , директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус , первый заместитель директора ВДЦ «Орлёнок» Андрей Меляков , также на мероприятии будут присутствовать преподаватели, вожатые и методисты Центра.

В рамках проектной Олимпиады «Цифровая Россия» в каждой смене «Орленка» будет сформировано несколько команд из ребят 11-16 лет. Главной темой проектов участников станет направление «Цифровые технологии и цифровая экономика». Деятельность орлят будет связана с использованием стенда «Цифровая Россия», который представляет собой макет нашей страны, где представлены модели производственных предприятий, транспортных систем и спортивных объектов. В ходе Олимпиады ребята будут выполнять задания по решению экономических и технологических проблем, возникающих на объектах стенда, создавать новые предприятия и элементы инфраструктуры на карте Цифровой России. Идеи детских решений лягут в основу будущих проектов.

«Сейчас для цифровых технологий, таких как виртуальная и дополненная реальность, машинное обучение, интернет вещей открываются большие возможности: в экономике, промышленности, образовании появляется множество ниш для их внедрения. Вместе с этим растёт и потребность в компетентных специалистах в этих областях. Участвуя в проектной Олимпиаде «Цифровая Россия», ребята смогут приобщиться к новейшим разработкам в области виртуальных технологий, программирования и робототехники, получить возможность проложить себе дорогу в сферу наукоёмких профессий», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус .

По итогам смен, орлята будут определять наиболее успешный, по их мнению, проект путём голосования в социальных сетях. Разработки, которые наберут большинство голосов, будут представлены на финальном конкурсе, где члены жюри (представители руководства ВДЦ «Орлёнок» и компании SAP Labs LLC) определят победителей.

«Очень важно приобщить детей к новым технологиям как можно раньше, заинтересовать их открывающимися возможностями и показать масштаб задач, которые они способны решить в рамках целой страны. В «Орленке» созданы все условия, чтобы ребятам было интересно учиться, создавать проекты самим и работать в команде. Надеюсь, этот опыт поможет кому-то из них определиться с будущей профессией и вырасти в высококлассного специалиста в области инноваций», – прокомментировал генеральный директор SAP Labs CIS Андрей Биветски.

Призёры главного конкурса получат сертификаты на участие в дополнительной смене ВДЦ «Орлёнок» с мастер-классами от SAP, и на посещение Центра цифрового лидерства SAP в Москве, где смогут встретиться с руководителями компании, представить свои проекты, задать вопросы и познакомиться с последними достижениями цифровых технологий.

В ноябре 2017 года в «Орлёнке» был создан первый в мире Центр инноваций SAP Next-Gen Lab для школьников, где дети учатся работать с VR-приложениями и робототехникой, программировать в средах «Snap!» и «Processing», разрабатывать трехмерные модели и печатать их на 3D-принтере, управлять беспилотными летательными аппаратами и знакомиться с использованием интеллектуальных технологий на предприятиях и в бизнесе.

SAP – немецкая компания, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для бизнеса, которая тесно сотрудничает с российскими вузами и образовательными учреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU