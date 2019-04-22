В Краснодаре осудили участников наркокартеля

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-22T18:35:07+03:00

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В Краснодаре завершился судебный процесс над организаторами и участниками наркокартеля. Сотрудники краевого управления ФСБ РФ в ходе оперативных действий обнаружили и изъяли в квартире, арендованной осужденными, 1 кг неизвестного вещества. Проведенная экспертиза показало, что оно является синтетическим наркотиком.

- в итоге на скамье подсудимых оказались трое мужчин и одна женщина, которые являлись родственниками. Они организовали сбыт наркотических веществ на территории Краснодарского края и республики Адыгея. Суд назначил мужчинам наказание в виде 7,6, 8,6 и 11 лет колонии строгого режима. Женщина проведет в колонии общего режима 8,6 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что ранее в Сочи полицейские задержали 29-летнего ростовчанина. У него нашли при себе 4 свертка с наркотиками. Также злоумышленник рассказал стражам порядка, где успел сделать еще 5 закладок. Дома при обыске у мужчины нашли большое количество различных наркотиков. Сейчас он арестован. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU