Под Анапой появилось более тысячи га молодых виноградников

СЕГОДНЯ 19:50 2019-04-22T19:50:46+03:00

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Под Анапой высадили более тысячи гектаров молодых виноградников. Инвестор реализует свой проект на базе предприятия-банкрота. Стоит отметить, что соглашение о намерениях заключили в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в 2015 году. Объем инвестиций оценивается почти в 4 млрд рублей.

- Проект подразумевает строительство винодельческого завода, который сможет выпускать до 22 млн бутылок вина в год, а также высадку винограда на территории в 1850 га, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На данный момент инвестор не только завершил высадку на более чем половине запланированных площадей, но и построил общежитие для сотрудников, закупил порядка 20-ти тракторов. Все это обеспечило порядка 80 рабочих мест. После завершения проекта, на предприятии смогут трудиться до 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU