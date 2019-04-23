В Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-23T07:32:17+03:00

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- Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования 6-летнего мальчика в результате нападения собаки (ч.1 ст.118 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 14 апреля в селе Цемдолина собака напала на мальчика и покусала его. В связи с повышенным общественным резонансом следственными органами был инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту.

По предварительным данным, на ребенка набросился пес и вцепился в лицо, шею, плечи. Его мать вызвала полицию и попыталась отбить животное от ребенка. Полицейские прибыли на место и застрелили собаку, а мальчику вызвали скорую. Хотя собака была с ошейником, хозяева до сих пор не объявились.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Сейчас мальчик находится на стационарном лечении в медицинском учреждении. Ему предстоит пережить несколько пластических операций и длительную реабилитацию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также установление возможных хозяев животного.

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ИСТОЧНИК KP.RU