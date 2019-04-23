В Сочи горел деревянный дом

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-23T08:23:22+03:00

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По информации пресс-службы краевого управления МЧС, сообщение о возгорании деревянного строения на пульт диспетчера «01» поступило в 17:09 22 апреля.

Через несколько минут, в 17:17, на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Они установили, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

В 17:26 возгорание было локализовано, а в 18:23 огонь полностью потушили.

На месте происшествия работали четыре единицы техники и восемь человек.

Напомним, в городе-курорте 19 апреля 10:45 на пульт диспетчера сочинского гарнизона пожарной охраны поступила информация о возгорании в четырехэтажном жилом доме по улице Цветной бульвар. Пожарные установили, что загорелась квартира на площади 10 квадратных метров. К 10:56 огонь полностью потушили. На месте работали 10 человек и 5 спецмашин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="284" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/704738" frameborder="0"></iframe> В Сочи горит деревянный дом.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU