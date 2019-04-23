СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-23T08:10:42+03:00

В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!» Фото: Иван ВИСЛОВ

Подобные мероприятия проходят в регионе регулярно с 2008 года

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Вчера, 22 апреля в медицинских учреждениях края началась неделя против абортов «Подари мне жизнь!». Подобные акции проходят на Кубани регулярно с 2008 года.

- В женских консультациях, детских поликлиниках и гинекологических отделениях проводятся круглые столы, тематические лекции и беседы, направленные на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей. Участие в акции принимают представители социальной защиты населения и пенсионного фонда, психологи, юристы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Подобные мероприятий по предупреждению прерывания беременности позволили сократить число абортов в крае за несколько лет на 20 процентов.

Подробную консультацию и психологическую поддержку можно получить по телефону горячей линии краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции 8 (988) 55-74-366.

ИСТОЧНИК KP.RU