В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»
Вчера, 22 апреля в медицинских учреждениях края началась неделя против абортов «Подари мне жизнь!». Подобные акции проходят на Кубани регулярно с 2008 года.
- В женских консультациях, детских поликлиниках и гинекологических отделениях проводятся круглые столы, тематические лекции и беседы, направленные на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей. Участие в акции принимают представители социальной защиты населения и пенсионного фонда, психологи, юристы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения.
Подобные мероприятий по предупреждению прерывания беременности позволили сократить число абортов в крае за несколько лет на 20 процентов.
Подробную консультацию и психологическую поддержку можно получить по телефону горячей линии краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции 8 (988) 55-74-366.
ИСТОЧНИК KP.RU