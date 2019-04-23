2019-04-23T09:07:51+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии

Соревнования проходили в Токио
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Представители Краснодарского края победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии. В Токио прошли несколько крупных международных турниров по этому виду спорта, в том числе чемпионат мира у женщин, юношеское и юниорское первенство мира среди юниоров и юниорок.

- Спортсменка из Мостовского района Екатерина Козлова взяла «золото» в весовой категории до 55 килограммов. Тренирует ее Сергей Тихонов,- сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

- На первенстве мира среди юниоров 16-17 лет до 75 килограммов «золото» завоевал Андрей Мироненко, его тренер Самвел Казарян. В категории до 65 килограммов Сергей Сейсян занял второе место. Его тренирует Аркадий Цатурян, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина
В Краснодаре «Пирамиду» на Красной хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся
В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников
В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко
В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии
В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»
Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона
В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар
В Курганинском районе задержали пьяного водителя
На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта
Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху
В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»