Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-23T09:07:51+03:00

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Представители Краснодарского края победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии. В Токио прошли несколько крупных международных турниров по этому виду спорта, в том числе чемпионат мира у женщин, юношеское и юниорское первенство мира среди юниоров и юниорок.

- Спортсменка из Мостовского района Екатерина Козлова взяла «золото» в весовой категории до 55 килограммов. Тренирует ее Сергей Тихонов,- сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

- На первенстве мира среди юниоров 16-17 лет до 75 килограммов «золото» завоевал Андрей Мироненко, его тренер Самвел Казарян. В категории до 65 килограммов Сергей Сейсян занял второе место. Его тренирует Аркадий Цатурян, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU