Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-23T09:27:49+03:00

По его словам, после инцидента у него обострилось заболевание легких и теперь может потребоваться операция

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Краснодарец Станислав Андреев рассказал журналистам одного из СМИ о том, что 4 апреля его избили сочинские полицейские. По его словам, он сделал замечание, находившимся около отдела полиции правоохранителям. Мужчина просил у них, почему они без форменных головных уборов.

После этого его задержали, завели в участок, отобрали телефон и начали избивать.

Позднее Станислав Андреев, который, является журналистом издания «Росдержава» написал заявление в следственный комитет, на основании которого было возбуждено уголовное дело в отношении избивших его полицейских.

Через некоторое время ему позвонил человек, который представился адвокатом полицейских Валерием Исаевым. Он просил о примирении сторон взамен на компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, после инцидента у него обострилось заболевание легких и теперь может потребоваться операция.

В СУ СК РФ по краю оперативно прокомментировать случившееся не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU