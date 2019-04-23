В Курганинском районе задержали пьяного водителя

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-23T10:03:05+03:00

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В станице Воздвиженской инспекторы для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился 31-летний местный житель. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Правонарушитель признался, что ночью он выпивал с друзьями, а утром решил поехать в магазин за очередной порцией спиртного.

- Выяснилось, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили прав на 1 год 6 месяцев и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU