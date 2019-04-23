2019-04-23T10:28:37+03:00
Общество

Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона

К началу мая на их территории высадят около 42 тысяч цветов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре завершается подготовка муниципальных парков к работе в весенне-летний период, который стартует 1 мая.

- По традиции 1 мая во всех парках города пройдут развлекательные программы с участием учреждений культуры. В ближайшее время будет подготовлена афиша праздников. Она появится на официальном портале администрации города, - прокомментировала и.о. начальника городского управления культуры Ирина Удовицкая.

- На территории основных парков краевой столицы - «Городской Сад», имени 30-летия Победы, «Солнечный остров», «Рождественский» и Чистяковская роща уже высажено 12 тысяч цветов, 153 дерева, выполнена санитарная обрезка более 450 деревьев. К 1 мая появятся еще 30 тысяч цветов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Все 45 муниципальных аттракционов, которые находятся в городских парках, прошли техническую проверку. Ее проводила специализированная организация.

В новом весенне-летнем сезоне для посетителей зеленых зон подготовлена насыщенная программа - кинопоказы, выступления коллективов, концерты, развлекательные программы, тематические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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