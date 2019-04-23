СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-23T10:37:10+03:00

В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли» Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В Гулькевичском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что 21-летний житель Славянского района незаконно хранит в съемном доме наркотики.

- В его жилище обнаружили и изъяли 5 полимерных пакетов с кристаллическим веществом белого цвета, которые направили на исследование. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон общей массой более одного грамма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отделе полиции парень пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU