2019-04-23T10:37:10+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»Фото: Архив "КП"
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В Гулькевичском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что 21-летний житель Славянского района незаконно хранит в съемном доме наркотики.

- В его жилище обнаружили и изъяли 5 полимерных пакетов с кристаллическим веществом белого цвета, которые направили на исследование. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон общей массой более одного грамма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отделе полиции парень пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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