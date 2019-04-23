2019-04-23T11:09:35+03:00
Происшествия

В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске осудят виновника ДТП, в котором погибла женщинаВ Новороссийске осудят виновника ДТП, в котором погибла женщинаФото: Олег ЗОЛОТО
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- В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего водителя большегруза. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 33-летней женщины (ч.4 ст.264 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

По версии следствия, вечером 12 февраля мужчина ехал по улице Кутузовской на автомобиле «МАЗ 543203-220» с прицепом. Водитель, приближаясь к улице Видова начал поворачивать направо и допустил наезд прицепа на бордюрный камень. Из-за этого контейнер опрокинулся и упал на двигавшийся рядом автомобиль марки «Мазда Эфини». В иномарке находились 27-летний водитель и 33-летняя пассажирка.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина погибла на месте. Позже выяснилось, что потерпевшая была сотрудником полиции.

Водителя большегруза направили на прохождение экспертизы, которая подтвердила, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Это уголовное дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому по инициативе краевого следственного управления было изъято из органов полиции и передано для организации дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел СКР по краю.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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