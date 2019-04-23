2019-04-23T11:22:46+03:00
Происшествия

Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках

Об этом сообщили в ЕДДС города-курорта
Александра ПОДУШКО
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Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозкахСиноптики предупредили жителей Анапы о заморозкахФото: Архив "КП"
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По данным «Метеогруппа Анапа», в ночные и утренние часы 23, 24 и 25 апреля сохранится вероятность снижения температуры до -1, -2 градусов в воздухе и на почве.

- Жителя и гостям Анапы рекомендуют не оставаться на улице в ночные часы и соблюдать меры безопасности, осторожно передвигаться на автомобиле. Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - сказали в в ЕДДС города-курорта.

В Краснодарском крае 23 апреля без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный днем местами порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1…6 градусов, местами заморозки.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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