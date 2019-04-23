В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-23T11:36:34+03:00

Добровольцы будут раздавать памятные ленточки прямо на улицах

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В Краснодаре 25 апреля, в канун празднования 74-й годовщины Великой Победы, стартует ставшая уже традиционной гражданская кампания «Георгиевская лента».

- Цель акции - привлечь внимание граждан к нуждам ветеранов ВОВ и локальных войн, сформировать у жителей Краснодара уважительного отношения к ратным подвигам старшего поколения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления по делам молодежи Краснодара

25 апреля в фойе городской администрации с 8:00 до 10:00 часов раздадут первые ленточки.

Также будет организован сбор пожертвований от предприятий, организаций и граждан. Собранные средства направят на приобретение медицинского оборудования для Краснодарского краевого клинического госпиталя ветеранов войн.

Добровольцы будут распространять ленточки с 25 апреля по 9 мая ежедневно с 13:00 до 16:00 по адресам:

- Сквер имени Г.К.Жукова (улица Красная, 56);

- Пушкинская площадь (улица Краснаян, 5);

- Главная городская площадь (улица Красная/Буденного).

ИСТОЧНИК KP.RU