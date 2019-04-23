2019-04-23T12:14:51+03:00
Происшествия

В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников

Общий ущерб составил 1,3 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельниковВ Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельниковФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Краснодаре осудили высокопоставленных военных. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Весной 2018 года войсковая часть 33744 получила по доверенности на хранение 4 двигателя к автомобилям КамАЗ общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Военные решили похитить их.

- К реализации задуманного они привлекли двух знакомых. Один из них должен был найти покупателя, а другой - место совершения сделки. За участие в преступном сговоре им полагалось по 50 тысяч рублей каждому, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Южному военному округу .

6 апреля 2018 года злоумышленники вывезли 4 силовых агрегата за пределы воинской части и разгрузили их. После получения денег от покупателя подельников задержали сотрудники правоохранительных органов. Похищенное имущество возвращено законному владельцу – Министерству обороны Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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