Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-23T12:36:27+03:00

Пасхальные службы начнутся в полночь, 28 апреля. А вот освятить еду можно будет заранее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В этом году православные верующие отмечают Пасху 28 апреля. Пасхальные службы в 2019 году в храмах Краснодара начнутся 27 апреля в 10:00. Именно с этого времени можно будет освятить куличи, яйца и прочую еду. А еще помолиться и отстоять церковную службу.

- 27 апреля, в Великую субботу, митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор проведет в главном храме Краснодара - Екатерининском кафедральном соборе Божественную литургию святителя Василия Великого, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Екатеринодарской и Кубанской епархии. – Служба начнется в 7:00 утра. Возглавит митрополит и пасхальную службу в этом же храме. Она начнется с крестного хода ближе к полуночи.

А вот освятить куличи и яйца можно будет во всех храмах Краснодара, которых в городе 50.

- Освятить пищу можно с 10:00 27 апреля до 19:00 28 апреля, - сообщили в кубанской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU