Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-23T12:56:55+03:00

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В 149-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина краснодарские активисты КПРФ и ЛКСМ РФ побывали у всех установленных в городе памятников вождю и возложили к ним цветы.

Главная акция состоялась у памятника рядом с Дворцом культуры железнодорожников. Сюда пришли ветераны и молодые коммунисты из всех местных партийных отделений в Краснодаре, активисты «Левого фронта», представители руководства краевых отделений Компартии и Ленинского Комсомола – во главе с членом ЦК, первым секретарем крайкома КПРФ, депутатом Госдумы Николаем Ивановичем Осадчим, кандидатом в члены ЦК, коммунистом-депутатом Думы г. Краснодара Дмитрием Коломийцем, секретарями краевого Комитета партии Александром Нагнибедой и Александром Сафроновым, первым секретарем крайкома ЛКСМ РФ Алексеем Шакиным, другими членами Бюро крайкома партии.

Построившись в колонну недалеко от памятника, участники акции возложили цветы. А затем к собравшимся обратился Николай Иванович Осадчий. Он напомнил о величии В.И. Ленина и его дела, о значении Октябрьской Революции для судеб России и всего человечества. «Трудность была не только в том, чтобы взять власть, но потом эту власть надо было удержать и использовать для построения нового государства, нового общества, равного которому не было нигде и никогда, – подчеркнул лидер коммунистов Кубани. – И справились, и создали такие экономические и социальные основы, которые уже почти тридцать лет спасают нашу страну, несмотря весь грабеж и развал. И сегодня не случайно самыми популярными политиками в России являются Ленин и Сталин. Это – реакция народа на нынешнее положение дел, на правление в интересах олигархов и бюрократов».

Также Николай Иванович Осадчий рассказал участникам акции о только что прошедшем Пленуме крайкома КПРФ, на котором обсуждались задачи по работе в молодежной среде. «Сейчас в партию и в комсомол идет молодежь, и она замечательная, грамотная и энергичная. И, соединяя в одно целое эту молодую энергетику с опытом старших поколений, мы обязательно сможем вернуть страну к Справедливости и Правде, на путь социализма», – завершил коммунист-депутат.

Затем группа партийных и комсомольских активистов переместилась в Вишняковский сквер, к другому ленинскому памятнику, установленному в Краснодаре на деньги рабочих еще в далекие 20-е годы прошлого века. Здесь к подножию памятника также были возложены цветы, и короткую речь произнес член Бюро крайкома КПРФ Александр Вергелес.

— Ленин – это не просто теоретик коммунизма, – сказал он. – Это тот человек, который возглавил практическое переустройство общества на невиданных ранее началах, при которых простому рабочему человеку были даны все возможности. Открылась дорога к бесплатному образованию и медицине, саморазвитию и духовному росту каждого, а не только для богатого меньшинства. Был заложен фундамент для дальнейшего экономического и промышленного подъема, для будущей победы в Великой Отечественной войне. Поэтому Ленин остаётся в наших сердцах. Его дело живёт в комсомольцах и коммунистах. А это значит, что время сумрака подходит к концу, и победа социализма неизбежна!

ИСТОЧНИК KP.RU