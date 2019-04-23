2019-04-23T13:11:02+03:00
Общество

«Сочи Парк» готовится к пасхальной неделе

Посетителей ждет большая программа, веселые гуляния и игры
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
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Праздник «Светлая Весна» пройдет в первом тематическом парке страны с 28 апреля по 5 мая. Посетителей ждет большая программа, веселые гуляния и игры, тематическая анимация.

Территорию Сочи Парка украсят десятки расписных яиц разного размера: от совсем маленьких до огромных, более метра в высоту, а на парковых клумбах «спрячутся» пасхальные кролики.

На входе гостей встретят артисты и пригласят поучаствовать в старинных пасхальных играх, завязать ленточку на волшебном дереве счастья и сделать снимок с русской печью, расписным самоваром, куличами в фотозоне.

Широкие гуляния ждут гостей в Резиденции Бабы Яги, которая в честь праздника превратит ее в «Пасхальный дворик». Здесь дети и взрослые поучаствуют в традиционных забавах «Желобок», «Кручение яиц».

К празднику в кафе и ресторанах парка разработаны спецпредложения и здесь можно будет угоститься пасхальными сластями.

В пасхальную неделю традиционно продолжатся представления в дельфинарии, тесла-шоу «Рок и Ток», шоу мыльных пузырей, шоу Потапа и Милы, мастер-классы в «Королевстве Леденцово» и артельном дворе.

С 26 апреля Сочи Парк увеличивает время работы с 10:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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