2019-04-23T13:14:04+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе в ДТП с грузовиком пострадали 9 человек

Пятеро сейчас находятся в больнице
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Авария в Темрюкском районеАвария в Темрюкском районе
Изменить размер текста:

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства случившейся в Темрюкском районе аварии.

- По предварительным данным, на неравнозначном перекрёстке «Газель» пропускала легковой автомобиль «Хонда». В это время сзади «Газели» ехал грузовик «Скания». Его водитель вовремя не затормозил и врезался во впереди стоящий транспорт, - рассказывают в ГИБДД Краснодарского края. – От удара «Газель» отлетела в «Хонду».

ДТП с Газелью и грузовиком

ДТП с Газелью и грузовиком

В аварии пострадали девять человек. Все они были доставлены в больницу. Но после осмотра врачей четверых пострадавших отпустили. Пятеро сейчас находятся под наблюдением медиков. Это четверо мужчин и одна 64-летняя женщина . У всех закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

А несколькими днями ранее в Сочи на улице Виноградной в районе санатория «Заполярье» в дорожно-транспортном происшествии пострадали два ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Каневской 15-летняя девушка разгромила магазин «Магнит»
ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде
«Сочи Парк» готовится к пасхальной неделе
Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина
В Краснодаре «Пирамиду» на Красной хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся
В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников
В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко
В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии
В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»
Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона
В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар
В Курганинском районе задержали пьяного водителя
На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта
Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи
Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху
В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»