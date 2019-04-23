В Темрюкском районе в ДТП с грузовиком пострадали 9 человек

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-23T13:14:04+03:00

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Полиция сейчас выясняет все обстоятельства случившейся в Темрюкском районе аварии.

- По предварительным данным, на неравнозначном перекрёстке «Газель» пропускала легковой автомобиль «Хонда». В это время сзади «Газели» ехал грузовик «Скания». Его водитель вовремя не затормозил и врезался во впереди стоящий транспорт, - рассказывают в ГИБДД Краснодарского края. – От удара «Газель» отлетела в «Хонду».

ДТП с Газелью и грузовиком

В аварии пострадали девять человек. Все они были доставлены в больницу. Но после осмотра врачей четверых пострадавших отпустили. Пятеро сейчас находятся под наблюдением медиков. Это четверо мужчин и одна 64-летняя женщина . У всех закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

А несколькими днями ранее в Сочи на улице Виноградной в районе санатория «Заполярье» в дорожно-транспортном происшествии пострадали два ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU