ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-23T13:19:05+03:00

Из них 625 млн руб. предоставляются на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ

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ВТБ в Ростовской области открыл Холдингу Форте кредитные линии на общую сумму 900 млн руб. сроком на пять лет. Из них 625 млн руб. предоставляются на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ.

На заемные средства предприятие планирует построить завод по производству стальных панельных радиаторов в Волгограде общей стоимостью 996 млн руб.

Юрий Авдеев, управляющий банка ВТБ в Ростовской области, отметил: «ВТБ активно работает по программе льготного кредитования предприятий малого и среднего предпринимательства. При этом особое внимание мы уделяем реализации инвестиционных проектов, которые в дальнейшем могут стать точками роста для экономики региона. Примером такого успешного взаимодействия является сделка по поддержке строительства нового производства холдинга».

«С помощью финансовой поддержки ВТБ наш Холдинг построит новое предприятие в соответствии с самыми передовыми отраслевыми стандартами. Оснащенный высокотехнологичным современным оборудованием, завод будет выпускать продукцию, способную конкурировать с лучшими европейскими образцами»,- поделился Александр Денисов, президент Холдинга Форте.

ИСТОЧНИК KP.RU