В Каневской 15-летняя девушка разгромила магазин «Магнит»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-23T13:54:04+03:00

Ее заподозрили в краже и попросили вернуть товар, а та напала на продавца

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Инцидент произошел 21 апреля в одном из торговых центров станицы. В «Магните» девушка взяла бутылку шампанского и пыталась незаметно пронести ее через кассу. Это заметили продавцы и попросили подростка вернуть товар. В этот же момент девушка начала потасовку с кассиром и устроили погром.

По сообщению очевидцев, покупатели помогли сотрудникам магазина разнять кассира и девушку, а затем заблокировали дебоширку в отделе косметики. Чтобы вырваться из плена, подросток разбила шампанское и стала угрожать стеклянной розой продавцам. К этому времени подоспела полиция, которая скрутила дебоширку, которая успела разбить несколько витрин в магазине. Позже выяснилось, что пострадавшая сотрудница магазина сняла побои.

- Назначили проверку, не подтверждаем обращение сотрудницы магазина для фиксации побоев, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. - Обстоятельства потасовки выясняем.

ИСТОЧНИК KP.RU