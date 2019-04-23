2019-04-23T15:48:02+03:00
Общество

На Кубани усилят меры безопасности на майские праздники

Обеспечивать правопорядок будут порядка 25 тысяч человек
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре обсудили обеспечение мер безопасности в регионе в дни майских праздников. Все правоохранительные органы и оперативные службы Кубани перейдут на усиленный режим работы с 27 апреля.

– Ожидается, что в массовых мероприятиях в праздничные дни в Краснодарском крае примут участие более миллиона человек. Уже создан оперативный штаб, координирующий работу всех служб. Это поможет быстро реагировать на любые внештатные ситуации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В обеспечении правопорядка задействуют сотрудников ОВД, Росгвардии, членов общественных объединений.

Стоит отметить, что главам всех муниципалитетов также поручено организовать бесперебойную работу общественного транспорта на Радоницу. В случае необходимости, количество транспортных средств на маршрутах увеличат, что позволит сократить интервал движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В краснодарской больнице установили стенд дополненной реальности
По улицам Сочи пройдут Майкл Джексон и Элвис Пресли
Кубань присоединилась к автопробегу Росгвардии
Пирамиде в центре Краснодара нашли достойное применение
В Каневской 15-летняя девушка разгромила магазин «Магнит»
ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде
В Темрюкском районе в ДТП с грузовиком пострадали 9 человек
«Сочи Парк» готовится к пасхальной неделе
Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина
В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся
В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников
В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко
В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии
В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»
Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона
В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар
В Курганинском районе задержали пьяного водителя
На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта
Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи
Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху
В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»