На Кубани усилят меры безопасности на майские праздники

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-23T15:48:02+03:00

Обеспечивать правопорядок будут порядка 25 тысяч человек

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В Краснодаре обсудили обеспечение мер безопасности в регионе в дни майских праздников. Все правоохранительные органы и оперативные службы Кубани перейдут на усиленный режим работы с 27 апреля.

– Ожидается, что в массовых мероприятиях в праздничные дни в Краснодарском крае примут участие более миллиона человек. Уже создан оперативный штаб, координирующий работу всех служб. Это поможет быстро реагировать на любые внештатные ситуации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В обеспечении правопорядка задействуют сотрудников ОВД, Росгвардии, членов общественных объединений.

Стоит отметить, что главам всех муниципалитетов также поручено организовать бесперебойную работу общественного транспорта на Радоницу. В случае необходимости, количество транспортных средств на маршрутах увеличат, что позволит сократить интервал движения.

ИСТОЧНИК KP.RU