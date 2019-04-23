2019-04-23T16:15:00+03:00
Общество

Кубань присоединилась к автопробегу Росгвардии

Он приурочен к празднованию Дня Победы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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Сегодня 23 апреля 2019 года в Краснодар прибыли участник автопробега Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы». Он стартовал накануне в Ростове-на-Дону у памятника «Защитникам Отечества».

- Всероссийская патриотическая акция приурочена к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит в третий раз по инициативе Росгвардии. Участниками пробега стали действующие сотрудники ведомства, ветераны войск правопорядка, активисты общественных организаций, учащиеся учебных заведений, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

Участники автопробега проедут по дорогам Краснодарского края более 300 км. Они посетят памятные места, возложат цветы к мемориалам и обелискам павшим воинам. Автомобили проследуют через Горячий Ключ, город-герой Новороссийск. Завершится акция в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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