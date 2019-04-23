По улицам Сочи пройдут Майкл Джексон и Элвис Пресли

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-23T16:51:04+03:00

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Открытие курортного сезона 2019 года в Сочи состоится 25 мая. В этот день в городе пройдет традиционный карнавал. В 19:00 от цирка по Курортному проспекту к площади у Зимнего театра проедут украшенные платформы в окружении участников в красочных костюмах. Организаторы также приготовили в этом году сюрприз для жителей и гостей курорта.

- В этом году участниками карнавала станут двойники Майкла Джексона, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Элвиса Пресли и других знаменитостей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также зрители увидят огромных кукол-марионеток, которые разыграют миниатюру «Благородные гусары и прекрасные дамы в буфете театра во время антракта». Театральная тема вообще станет центральной для мероприятия, так как в России 2019 год объявлен Годом театра.

Стоит отметить, что на карнавал ожидают гостей со всей страны, так как Сочи стал одним из наиболее востребованных мест летнего отдыха в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU