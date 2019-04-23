Рыбоперерабатывающие предприятия Кубани впервые получат субсидии

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-23T18:48:56+03:00

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В Астрахани прошло расширенное заседание коллегии Росрыболовства. На мероприятии присутствовали полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

- По итогам коллегии определили список основных задач агропромышленной отрасли Кубани до 2030 года. В частности, утвердили показатели по экспорту продукции рыболовства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в данный момент регион занимает лидирующее место в ЮФО в отрасли товарного рыболовства. На Кубани выращивают треть всей товарной рыбы юга России. Сейчас одной из важнейших задач является восстановление азовских лиманов. Работы по их рыбохозяйственной мелиорации начали в 2018 году.

Также стало известно, что в 2019 году предприниматели, занятые в данной отрасли, смогут получить субсидии на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования. На эти цели в бюджете предусмотрено 15 млн рублей, но в будущем размер субсидий планируют значительно увеличить.

ИСТОЧНИК KP.RU