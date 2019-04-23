В Сочи автомобиль сбил ребенка

СЕГОДНЯ 20:16 2019-04-23T20:16:59+03:00

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В Центральном районе Сочи сегодня 23 апреля 2019 года произошло ДТП. Автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по «зебре».

- Как установили сотрудники ГИБДД, около полудня женщина за рулем автомобиля Ford двигалась по улице Гагарина. На пешеходном переходе она совершила наезд на десятилетнюю девочку, которая в тот момент переходила дорогу. Ребенок получил травмы, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии. Они напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам вблизи школ и жилых зон.

Напомним, в Темрюкском районе в ДТП с грузовиком пострадали 9 человек. Пятеро сейчас находятся в больнице. Это четверо мужчин и одна 64-летняя женщина . У всех закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU