2019-04-24T07:44:43+03:00
Происшествия

В Анапе присяжные вынесли обвинительный вердикт туристу из Калмыкии, который убил шашлычника

Прения сторон будут выслушаны 15 мая
Александра ПОДУШКО
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В Анапе присяжные вынесли обвинительный вердикт туристу из Калмыкии, который убил шашлычникаВ Анапе присяжные вынесли обвинительный вердикт туристу из Калмыкии, который убил шашлычника
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В Анапском городском суде присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Калмыкии. Он подозревался в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), «б,з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

30 июля 2018 года ночью, находясь в станице Витязево около гостиницы «Эллада», турист поссорился с 43-летним местным жителем, который жарил шашлык для продажи.

В ходе словесной перепалки злоумышленник схватил кухонный нож, после чего ударил им в грудную клетку и брюшную полость потерпевшего. Мужчина скончался в тот же день в больнице.

Также обвиняемый ударил шампуром в шею 17-летнему молодому человеку, который хотел помешать конфликту. В результате гражданину причинен вред здоровью средней тяжести

- Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновным в совершенных преступлениях. Прения сторон будут выслушаны 15 мая, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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