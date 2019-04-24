2019-04-24T08:38:54+03:00
Происшествия

На Кубани работника администрации портов осудили за взятку

Он проведет за решеткой 3 года и 3 месяца
Александра ПОДУШКО
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На Кубани работника администрации портов осудили за взяткуНа Кубани работника администрации портов осудили за взяткуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Краснодарском крае начальник отдела государственной регистрации судов ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В феврале прошлого года супруга мужчины попросила его за деньги помочь ее знакомому. Он хотел ускоренно пройти процедуру подтверждения регистрации 5 маломерных судов.

Виновный подготовил и подписал все необходимые документы, а после отправил их в адрес владельца. За оказанную услугу, через свою жену, он получили 58 тысяч рублей, из которых 20 оставил себе.

- Кроме того, инспектору через его жену передали 40 тысяч рублей за незаконную регистрацию двух маломерных судов в реестре морского порта Новороссийск, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Данные преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес подсудимому обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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