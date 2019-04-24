2019-04-24T09:07:46+03:00
Общество

В Краснодаре полностью отремонтируют улицу имени Леваневского

Уже убирают старый слой асфальта с тротуаров и демонтируют бордюры
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице стартовали ремонтные работы на улице имени Леваневского. Они ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Леваневского - важная дорога в центре города, которая всегда загружена. Благодаря нацпроекту, мы отремонтируем ее на протяжении всех 2,5 километров, - сказал Евгений Первышов.

- Уже начали убирать старый слой асфальта с тротуаров, демонтируют бордюры. Вдоль дороги планируют оформить «зелёные островки». На всем протяжении улицы положат новое асфальтовое покрытие, установят бордюры, приведут в порядок колодцы коммуникаций и закрепят их, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Следом начнется ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Все работы планируют закончить летом.

Напомним, приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с 2017 года. За 2017 год в Краснодаре отремонтировали 46 участков протяженностью 74 километра, в 2018 - 66 участков протяженностью 83,5 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани работника администрации портов осудили за взятку
На Кубани к 2024 году введут 15 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель
В Краснодаре со второго этажа кафе выпал мальчик
В Анапе присяжные вынесли обвинительный вердикт туристу из Калмыкии, который убил шашлычника
В Тихорецком районе строят птицефабрику и элеватор
В Сочи автомобиль сбил ребенка
«БКС Брокер» запустил стоп-заявки в мобильном приложении «Мой брокер»
В Краснодаре открылся детский центр IT-творчества
Рыбоперерабатывающие предприятия Кубани впервые получат субсидии
В краснодарской больнице установили стенд дополненной реальности
По улицам Сочи пройдут Майкл Джексон и Элвис Пресли
Кубань присоединилась к автопробегу Росгвардии
На Кубани усилят меры безопасности на майские праздники
Пирамиде в центре Краснодара нашли достойное применение
В Каневской 15-летняя девушка разгромила магазин «Магнит»
ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде