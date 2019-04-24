В Краснодаре полностью отремонтируют улицу имени Леваневского

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-24T09:07:46+03:00

Уже убирают старый слой асфальта с тротуаров и демонтируют бордюры

Изменить размер текста: A A

В краевой столице стартовали ремонтные работы на улице имени Леваневского. Они ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Леваневского - важная дорога в центре города, которая всегда загружена. Благодаря нацпроекту, мы отремонтируем ее на протяжении всех 2,5 километров, - сказал Евгений Первышов.

- Уже начали убирать старый слой асфальта с тротуаров, демонтируют бордюры. Вдоль дороги планируют оформить «зелёные островки». На всем протяжении улицы положат новое асфальтовое покрытие, установят бордюры, приведут в порядок колодцы коммуникаций и закрепят их, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Следом начнется ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Все работы планируют закончить летом.

Напомним, приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с 2017 года. За 2017 год в Краснодаре отремонтировали 46 участков протяженностью 74 километра, в 2018 - 66 участков протяженностью 83,5 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU