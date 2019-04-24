В Краснодаре пройдет Южный экологический форум

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-24T09:21:50+03:00

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Южный экологический форум пройдет в Краснодаре. Дискуссионные площадки будут посвящены темам национального проекта «Экология», приоритетам экологического развития юга России.

- Мероприятие состоится 26 апреля в бизнес-центре «Меркурий». В рамках форума пойдет речь о зеленой энергетике, законодательном регулировании и государственной политике в современной системе обращения с отходами, переработке резины, электронного лома и пластика, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Организаторами встречи выступают краевое министерство ТЭК и ЖКХ, региональное отделение «Деловая Россия», Фонд развития Краснодарского края.

На мероприятие можно зарегистрироваться на официально сайте Южного экологического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU