2019-04-24T10:11:02+03:00
Происшествия

В Ейске на железнодорожном вокзале задержали мужчину со свертком марихуаны в носке

Местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотиков
Александра ПОДУШКО
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В Ейске на железнодорожном вокзале задержали мужчину со свертком марихуаны в носкеВ Ейске на железнодорожном вокзале задержали мужчину со свертком марихуаны в носкеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Ейске на железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции задержали мужчину с запрещенным веществом в крупном размере.

Правоохранители при несении службы обратили внимание гражданина с признаками наркотического опьянения, которое позднее подтвердило медицинским освидетельствованием.

- Его доставили в дежурную часть. Там в ходе личного досмотра в носке у 47-летнего местного жителя полицейские обнаружили газетный сверток с серо-зеленой растительной массой. Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана в значительном размере, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Позже выяснилось, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотиков.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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