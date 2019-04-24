В Сочи женщина пырнула ножом сожителя

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-24T11:14:36+03:00

33-летняя жительница Челябинской области уже была ранее судима за аналогичное преступление

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В Сочи в дежурную часть поступило сообщение от полицейского патрульно-постовой службы на станции Лазаревская. Он сообщил, что у входа в железнодорожный вокзал к нему обратился мужчина с ножевым ранением грудной клетки.

Ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи, потерпевшего доставили в городскую больницу Сочи, где у него диагностировали резаную рану грудной клетки и поясничной области.

Он рассказал, что ножом его ударила сожительница, с которой они находились в бытовом вагончике на строительной площадке. Там мужчина работает охранником.

Следственно-оперативная группа задержала подозреваемую и доставила в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Известно, что 33-летняя жительница Челябинской области уже ранее была судима за аналогичное преступление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU