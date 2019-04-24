На Кубани полицейского, укравшего катер во время непогоды, обвиняют в подделке документов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-24T11:23:56+03:00

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- В Туапсе в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника тыла возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов (ч.1 ст.285, ч.2 ст.327 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По версии следствия, мужчина с октября по декабрь прошлого года во время затяжных ливней в Туапсинском районе похитил служебный катер «Стриж-4». Он являлся материально ответственным лицом за это судно.

Он спрятал его в гаражном боксе морского торгового порта, но своему руководству сообщил о том, что 24 октября 2018 года катер смыло с территории гаражно-лодочного кооператива. Документы о том, что судно находилось там, он подделал. Подозреваемый создавал видимость его поиска, составил акт осмотра об отсутствии служебного катера на территории кооператива. Ущерб составил более 730 тысяч рублей.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, в отношении сотрудника полиции провели служебную проверку. По результатам которой, 8 февраля начальник тыла уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU