В Ейском районе 26-летнего парня осудят за сбыт марихуаны

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-24T12:10:15+03:00

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

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В Ейском районе правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ.

Сотрудникам полиции удалось задокументировать 5 фактов продажи местным жителем сухого растительного вещества серо-зеленого цвета. Пакетики изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана общей массой более 100 граммов.

- В отношении 26-летнего жителя города Ейска возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в Ейске на железнодорожном вокзале задержали мужчину со свертком марихуаны в носке. Местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU