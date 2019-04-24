В Краснодаре главы организаций уклонялись от уплаты налогов
- В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела в отношении директоров ООО «ПарусТрейд», ООО «Сельхозкапитал», а также их знакомого об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и покушении на данные действия (п.«б» ч.2 ст.199, ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Главы организаций, основным видом деятельности которых является оптовая торговля зерном, с октября 2016 года по июнь 2017 года предоставили в налоговый орган декларации, внеся в них ложные сведения. В этом им помог их знакомый.
Руководители ООО «ПарусТрейд» и ООО «Сельхозкапитал» уклонились от уплаты налогов на сумму более 235 миллионов рублей и свыше 413 миллионов рублей соответственно.
Следователи добились возмещения в бюджет государства свыше 649 миллионов рублей. Проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU