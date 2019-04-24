На Кубани отечественная легковушка сбила 62-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-24T13:33:10+03:00

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

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В Гулькевичском районе 23 апреля около 21:00 в районе 3-километра автодороги Гулькевичи - Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21102» находился 19-летний молодой человек. Он допустил наезд на 62-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неосвещенном месте. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани 23 апреля сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 14 ДТП, в которых один человек погиб и 21 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU