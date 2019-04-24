2019-04-24T14:39:27+03:00
Общество

«Ростелеком» в Краснодаре обеспечил телеком-услугами центр творческого развития школьников IT-cube

Сотрудники оборудовали на площадке зал для проведения видеоконференций
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» выступил телеком-партнером центра творческого развития школьников IT-Сube, который открылся 23 апреля в Краснодаре на базе краевого «Дворца творчества». Связисты проложили до здания оптический кабель, создали инфраструктуру локальной сети, организовали доступ в интернет и установили точки доступа wi-fi. Кроме того, сотрудники «Ростелекома» оборудовали на площадке зал для проведения видеоконференций.

«Мы стараемся поддерживать все проекты, направленные на обучение будущих IT-специалистов, которым предстоит развивать цифровую экономику. Поскольку IT-Сube расположен в историческом здании постройки начала 20 века, все работы мы проводили максимально деликатно, без использования перфоратора, – пояснил Дмитрий Широков, технический директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком». – Это был интересный опыт для наших специалистов».

«В нашем IT-Сube ребята могут выбирать из нескольких направлений обучения. Это основы программирования и интернет-технологий, робототехника, кибербезопасность, виртуальная и дополненная реальность. Проекты будут представлять собой законченные научные исследования или инженерно-технические разработки в виде готового продукта или решения. Мы ожидаем, что ежегодно обучение в центре будут проходить 800 школьников», – отметила Лариса Величко, директор ГБУ ДО КК «Дворец творчества».

Создание федеральной сети детских центров IT-творчества IT-Cube проходит в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей». Проект ставит своей целью увеличение доступности и разнообразия дополнительного образования в регионах России. Помимо Краснодара, первые центры IT-Cube открылись в Астрахани, Великом Новгороде, Вологде и Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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